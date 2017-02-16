Аэропорт Домодедово подал в ФАС жалобу на статус Жуковского

Податели жалобы утверждают, что такое решение могло предоставить Жуковскому преимущества, так как исключение его из числа аэропортов столичного авиаузла дает возможность для запуска дополнительных рейсов в другие страны, в которые из аэропортов Москвы свободных допусков нет.

«Не совсем понятно, почему аэропорт в равных с другими условиях (Шереметьево и Домодедово тоже расположены в области) имеет другой статус», — отметил ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

По его словам, Жуковский расположен ближе всего к Домодедово, а потому забирает у него часть пассажиров и создает дополнительную нагрузку на воздушное пространство близ аэропорта.

«Домодедово лишь просит службу [ФАС] сформулировать свою позицию по данному вопросу, не призывая к каким-либо действиям», — уточнил человек, видевший обращение.

ФАС уже дала ответ Домодедово, утверждает ее представитель, но не уточняет, какой.