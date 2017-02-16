Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В Киеве назвали конкретные сроки возврата Донбасса - СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
8Бабочки из шрамов
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:11 (мск), источник: РБК

Аэропорт Домодедово подал в ФАС жалобу на статус Жуковского

Руководство аэропорта Домодедово пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на решение Минтранса объявить Жуковский региональным, а не столичным аэропортом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Источник: AP 2017

Податели жалобы утверждают, что такое решение могло предоставить Жуковскому преимущества, так как исключение его из числа аэропортов столичного авиаузла дает возможность для запуска дополнительных рейсов в другие страны, в которые из аэропортов Москвы свободных допусков нет.

Читайте также
Двум российским авиакомпаниям разрешили летать из Жуковского в Китай

«Не совсем понятно, почему аэропорт в равных с другими условиях (Шереметьево и Домодедово тоже расположены в области) имеет другой статус», — отметил ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

По его словам, Жуковский расположен ближе всего к Домодедово, а потому забирает у него часть пассажиров и создает дополнительную нагрузку на воздушное пространство близ аэропорта.

«Домодедово лишь просит службу [ФАС] сформулировать свою позицию по данному вопросу, не призывая к каким-либо действиям», — уточнил человек, видевший обращение.

ФАС уже дала ответ Домодедово, утверждает ее представитель, но не уточняет, какой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
21-летний юноша стал владельцем международного аэропорта в России
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь