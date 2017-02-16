Хабаровск попал на карту худших дорог России
Участок дороги по улице Черняховского назвали одним из самых «убитых».
Участок дороги по улице Черняховского назвали одним из самых «убитых».
Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.
Общероссийский народный фронт презентовал 15 февраля интерактивную карту плохих дорог на сайте www.dorogi-onf.ru. С ее помощью граждане теперь могут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. Житель Хабаровска уже отметил одну из таких дорог, сообщает ИА AmurMedia.
«Дорога не соответствует ГОСТ Р50597−93, не имеет системы водоотведения, отсутствуют бордюры, нет тротуаров, нет дорожных знаков, нет пешеходных переходов, не очищается от снега», — прокомментировал фотографии дороги Александр В.
На сайте
Актуальность нового сайта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.
Координатор проекта ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.
«Из-за того что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали
В продолжение работы проекта планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Информация о поступивших фактах в полуавтоматическом режиме будет оперативно отправляться в дорожные ведомства регионов.