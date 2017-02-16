Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
В России ответили Трампу на требования "вернуть Крым" Украине
Киев отреагировал на слова Белого дома о возврате Крыма Украине
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В Киеве назвали конкретные сроки возврата Донбасса - СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
8Бабочки из шрамов
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровск попал на карту худших дорог России

Участок дороги по улице Черняховского назвали одним из самых «убитых».

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Общероссийский народный фронт презентовал 15 февраля интерактивную карту плохих дорог на сайте www.dorogi-onf.ru. С ее помощью граждане теперь могут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. Житель Хабаровска уже отметил одну из таких дорог, сообщает ИА AmurMedia.

«Дорога не соответствует ГОСТ Р50597−93, не имеет системы водоотведения, отсутствуют бордюры, нет тротуаров, нет дорожных знаков, нет пешеходных переходов, не очищается от снега», — прокомментировал фотографии дороги Александр В.

На сайте dorogi-onf.ru пользователю предлагается выбрать, какую именно дорогу он хочет добавить: человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию.

Актуальность нового сайта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.

Координатор проекта ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.

«Из-за того что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали интернет-сайт, на котором люди будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе, и за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта», — заявил Васильев.

В продолжение работы проекта планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Информация о поступивших фактах в полуавтоматическом режиме будет оперативно отправляться в дорожные ведомства регионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 6 тысяч должников в Хабаровске лишились электроэнергии
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь