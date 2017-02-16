Хабаровск попал на карту худших дорог России

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Общероссийский народный фронт презентовал 15 февраля интерактивную карту плохих дорог на сайте www.dorogi-onf.ru. С ее помощью граждане теперь могут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. Житель Хабаровска уже отметил одну из таких дорог, сообщает ИА AmurMedia.

«Дорога не соответствует ГОСТ Р50597−93, не имеет системы водоотведения, отсутствуют бордюры, нет тротуаров, нет дорожных знаков, нет пешеходных переходов, не очищается от снега», — прокомментировал фотографии дороги Александр В.

На сайте dorogi-onf. ru пользователю предлагается выбрать, какую именно дорогу он хочет добавить: человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию.

Актуальность нового сайта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.

Координатор проекта ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.

«Из-за того что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали интернет-сайт, на котором люди будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе, и за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта», — заявил Васильев.

В продолжение работы проекта планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Информация о поступивших фактах в полуавтоматическом режиме будет оперативно отправляться в дорожные ведомства регионов.