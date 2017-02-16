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11:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Февраль порадует екатеринбуржцев весенним плюсом

Вместе с оттепелью.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге запахло весной — в ближайшие дни потеплеет до минус 4 градусов, а на следующей неделе установится плюсовая температура.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре, днем 16 февраля 2017 года пройдет небольшой снег, температура воздуха задержится на отметке минус 4−6 градусов. 17 февраля немного похолодает — до 7−9 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5−10 метров в секунду.

В выходные екатеринбуржцев ждет облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до комфортных 5−7 градусов ниже нуля. А на следующей неделе столицу Урала согреет весенний «плюс».

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