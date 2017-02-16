Ученые раскрыли тайну знаменитых клякс Роршаха

Фрактал представляет собой повторяющийся узор, подобный таким же более крупным частям. Примерами фракталов в природе являются снежинки, соцветия и ветви деревьев, пишет Nature.

Сложность фрактала измеряется при помощи показателя D, который отражает количество повторяющихся структур в изображении. При прямой линии без фракталов D равно единице, а при максимальном повторении может достигать показателя 2,0. Таким образом, чем ближе значение к единице, тем более простую структуру имеет фрактал.

Группа ученых из Университета штата Орегон решила выяснить, как сложность фрактала связана с количеством порождаемых им образов. Для этого исследователи обратились к симметричным пятнам, использовавшимся в прошлом веке швейцарским психоаналитиком-фрейдистом Германом Роршахом.

Роршах создал десять симметричных чернильных клякс в 1921 году для психологических тестов и просил пациентов назвать образы, которые они видели в пятнах.

Для простоты эксперимента команда ученых работала только с пятью пятнами Роршаха относительно низкой сложности — с показателем D от 1,1 до 1,3. В результате выяснилось, что чем ниже значение D и проще структура фрактала, тем больше образов способен увидеть человек.

Результаты исследования удивили ученых, которые предполагали, что больше образов породят фракталы с показателем D от 1,3 до 1,5. Как отмечают исследователи, именно такой уровень фрактальной сложности чаще всего встречается в природе и способствует снижению стресса у людей во время просмотра.