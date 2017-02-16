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11:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Вертолёт для санавиации Иркутской области закупят в 2017 году

Специальный вертолёт для санавиации Иркутской области закупят в этом году. А пока бригады Центра медицины катастроф работают на пассажирских Ми-8. В чём сложности полёта врачей с больным на борту в неприспособленной машине?

Источник: Reuters

Вылет намечен на 9:30 утра. На борту — бригада Центра медицины катастроф. Их помощи ждёт за 500 километров по воздуху, в посёлке Магистральный, мужчина, попавший в аварию. У Дмитрия — оскольчатые переломы обеих ног, он был за рулём и его автомобиль столкнулся с лесовозом. Спустя три с лишним часа врачи медицины катастроф в палате Казачинско-Ленской районной больницы.

— Сейчас больной будет транспортирован в город Иркутск для дальнейшего лечения, которое ему показано в условиях областной больницы, — говорит травматолог-ортопед Областного центра медицины катастроф Александр Дунфин.

Сегодня на дежурстве у медицины катастроф Иркутской области стоят 4 таких вертолёта Ми-8. Причём все борта приспособлены под санавиацию. А это значит, что всё реанимационное оборудование врачи постоянно вынуждены возить с собой.

Около 100 килограммов туда и обратно — кислородные баллоны, дефибриллятор, пульсоксиметр, аппарат искусственной вентиляции лёгких и ещё несколько сумок для экстренной помощи. Медсестра и реаниматолог крепЯт в вертолёте капельницу куда придётся, и все поддерживающие жизнь системы просто разложены вокруг пациента. Ведь в обычном Ми-8 для эвакуации больных ничего не предусмотрено.

— Оборудование таскаем, понятное дело. Ну и работа в ограниченном пространстве, в любом случае в ограниченном пространстве. Если в поликлинике есть дополнительное место и дополнительные руки, то у нас нет, мы надеемся только друг на друга, — говорит медсестра-анастезист Областного центра медицины катастроф Елена Чугайнова.

— Понимаете, если б это был вертолёт или самолёт, а лучше то и другое, там бы были стойки для крепления оборудования, да те же стойки для крепления систем, — говорит анестезиолог-реаниматолог Областного центра медицины катастроф Евгений Пекунков.

Час полёта борта санавиации в 2017 году подорожал — стоит 128 тысяч рублей. Но в этом году Иркутская область в числе других 34 регионов вошла в приоритетный проект развития. Местный Центр медицины катастроф дополнительно получит на полёты 80 миллионов рублей — субсидии от федерального центра. Это позволит эвакуировать из труднодоступных мест для квалифицированной помощи больше больных и расширить показания для их транспортировки.

— Вот этот приоритетный проект предусматривает выделение в эти регионы региональным авиакомпаниям, не минздраву, а именно авиакомпаниям вертолётов Ми-8 и «Ансат» в лизинг на льготных условиях. Эти вертолёты будут оснащены реанимационными модулями, — говорит директор Иркутского областного центра медицины катастроф, заслуженный врач РФ Виктор Бучинский.

Кроме того, регион должен поучаствовать в строительстве вертолётных площадок при крупных медучреждениях, таких как областная больница. Тогда врачи медицины катастроф спасут ещё больше жизней.

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