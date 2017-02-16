ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья
Илья Шамратов находится в СИЗО Владивостока.
Илья Шамратов находится в СИЗО Владивостока.
Напомним, как рассказал РИА VladNews председатель Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Владимир Найдин, Илья Шамратов содержится в Следственном изоляторе № 1 Владивостока: «Камера находится в полуподвальном этаже, на стенах грибок, камера сырая, требует ремонта. Среди нарушений, который мы указали администрации СИЗО — отсутствие бачка для воды, для стирки вещей, вешалки, уборочного инвентаря. Зеркало пришло в негодность. Нет ночного освещения».
«Гражданин Ш., о котором сообщает В. Найдин, жалоб и заявлений по условиям содержания не имеет, в ОНК не обращался, кроме того, не давал своего согласия на распространение информации в СМИ и использование его персональных данных. Таким образом, в соответствии с п.1 ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, — говорится в сообщении
В сообщении также отмечается, что «замечания ОНК руководство учреждения знает, они учитываются при планировании деятельности и выполняются по мере возможности и в зависимости от финансирования. Рекомендаций во избежание нарушений от членов ОНК не поступило».
Напомним, в отношении Ильи Шамратова возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» лично заместителем председателя Следственного комитета России Игорем Красновым. Расследование поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления СК РФ в Хабаровске.
В ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника — главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина, выяснились обстоятельства, которые позволили завести дело на Шамратова.
По версии следствия, в
Ранее РИА VladNews сообщало о задержании замначальника УМВД Приморья во Владивостоке и о проверке, а также об обысках в УМВД по Приморскому краю.