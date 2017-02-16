Школьников больше не высадят из общественного транспорта

В 2017 году в городе проведут изменения в реформе по переходу с наличной оплаты общественного транспорта на безналичный. По новым картам при нулевом балансе пассажира не высадят на дороге.

«Мэрия города Новосибирска заключила с “Золотой короной” договор по реформе проездных карт, — объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Они взяли на себя обязательства ввести систему “Овердрафт”. Это значит, что если на карте не хватает денег для проезда, то пассажиры смогут до определённой суммы входить “минус”».

В городе нередко происходили случаи, когда детей высаживали по дороге, если на карточке не хватало денег. Для искоренения подобных ситуаций в городе и проводят подобные преобразования.

Сейчас только в общественном муниципальном транспорте Новосибирска стоит специальное оборудование, которое позволяет фиксировать по номеру проездной карты: место оплаты, маршрут, время, данные водителя и кондуктор. В этом году мэрией города планируется ввести такую технику и частным перевозчикам. Такая аппаратура обезопасит от необоснованной клеветы транспортные компании и пассажиров.