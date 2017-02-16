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11:47 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже появился собственный Ждун

В Воронеже появился очередной необычный снеговик — на этот раз во дворе на улице Кирова неизвестный умелец вылепил из снега копию скульптуры голландской художницы Маргрит ван Бреворт. В интернете эта скульптура уже несколько месяцев пользуется огромной популярностью и даже получила «народное» название — Ждун, вместо Homunculus loxodontus, как назвала ее изначально автор.

Фото воронежского Ждуна было опубликовано сегодня в социальной сети ВКонтакте и вызвало множество комментариев. Большинство пользователей отнеслись к идее создания такого необычного снеговика с восторгом и юмором, кто-то даже пожаловался, что его опередили, поскольку он сам собирался слепить Ждуна в ближайшие дни.

Homunculus loxodontus — скульптура художницы Маргрит ван Бреворт, сделанная из смеси пластика и эпоксидной смолы, по виду напоминающей глину и шершавая на ощупь. Установлена она была в декабре прошлого года перед зданием детской больницы в Лейдене. Позже она была перенесена внутрь медицинского центра Лейденского университета. По словам автора скульптуры, идея создания такой Homunculus loxodontus возникла у нее при взгляде на посетителей больницы, которые сидят перед кабинетом врача в ожидании диагноза. Маргрит ван Бреворт поясняет, что своей скульптурой она хотела показать, что «пациенты просто должны ждать своей участи с надеждой на лучшее».

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