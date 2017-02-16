В Индии заметили пасущихся на крутом склоне горы слонов
Графический дизайнер Сантош Паланисвэми из индийского города Котагири сделала невероятные фото, запечатлев слонов, которые щипали траву на крутых склонах горы.
Графический дизайнер Сантош Паланисвэми из индийского города Котагири сделала невероятные фото, запечатлев слонов, которые щипали траву на крутых склонах горы.
Женщина рассказала, что отправилась на природу, чтобы наблюдать за птицами, но по пути заметила 11 слонов, которые ели траву на крутых склонах горы. По ее словам, слоны цеплялись за края скалы, словно козы.
«Я могу только удивляться тому, как слонам удалось забраться на гору. Ее склоны были очень скользкими, и я понятия не имею, как они умудрились на них балансировать», — рассказала Паланисвэми, пишет Daily Mail.
При этом она отметила, что видела подобное мастерство слонов не в первый раз, однако прежде не смогла сделать хорошее фото