В Индии заметили пасущихся на крутом склоне горы слонов

Женщина рассказала, что отправилась на природу, чтобы наблюдать за птицами, но по пути заметила 11 слонов, которые ели траву на крутых склонах горы. По ее словам, слоны цеплялись за края скалы, словно козы.

«Я могу только удивляться тому, как слонам удалось забраться на гору. Ее склоны были очень скользкими, и я понятия не имею, как они умудрились на них балансировать», — рассказала Паланисвэми, пишет Daily Mail.