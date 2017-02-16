Полиция Москвы проверяет сообщение об угрозе взрыва на станции метро «Новослободская»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют станцию столичного метро «Новослободская» на наличие взрывоопасных предметов после звонка неизвестного о возможной угрозе взрыва. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию позвонил неизвестный и сообщил о возможном взрыве на станции “Новослободская” Кольцевой линии метрополитена Москвы. Сотрудники полиции обследуют территорию с целью выявления взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ», — сказал собеседник агентства.