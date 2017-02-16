Открыто неожиданное свойство витамина D

Регулярное (не реже раза в неделю) употребление витамина D позволит до двух раз снизить риск развития респираторных инфекций и, как следствие, защитить от подобных заболеваний более трех миллионов людей каждый год. Особенно данное соединение полезно для тех, кто испытывает его дефицит.

Это крупное совместное исследование представляет собой первое решительное доказательство того, что витамин D действительно защищает от респираторных инфекций

Полученные учеными данные основаны на метаанализе нескольких исследований, включающих в себя более 11 тысяч участников из разных стран мира.

Витамин D играет ведущую роль в регулировании абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани. Доказана его эффективность в профилактике рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а также ожирения, болезней сердца и депрессии. Недавно ученые показали, что витамин D взаимодействует с генами долгожительства.