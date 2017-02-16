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11:46 (мск), источник: "Российская газета"

Двое из «приморской банды» останутся под подпиской о невыезде

На первом заседании судебного процесса, начавшегося во Владивостоке по делу «приморской банды», двум ее участникам, Вадиму Ковтуну и Алексею Никитину, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

Источник: AP 2017

«Надзорный орган ходатайствовал о заключении их под стражу. Вопрос по обжалованию этого решения суда будет рассмотрен после получения копии судебного постановления», — отмечается в сообщении ведомства.

На заседании также рассмотрели вопрос о формировании коллегии присяжных. По данным Приморского краевого суда, сформировать ее не удалось из-за того, что большинство претендентов не явились. Следующее заседание назначено на 15 марта.

Напомним, в начале этого года дело «приморских бандитов» вернули в краевой суд после отмены оправдательного приговора высшей инстанцией.

«Приморские бандиты» обвинялись в убийствах полицейских и гражданских людей, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения полиции. Задерживала банду в ходе спецоперации едва ли не вся приморская милиция. Двое из ее участников при задержании покончили с собой, так что перед судом предстали оставшиеся пятеро. Это — Александр Ковтун, Вадим Ковтун, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин.

Суд, состоявшийся в апреле 2014 года, вынес членам преступной группировки обвинительный приговор. Александр Ковтун, Никитин и Илютиков получили пожизненные сроки, а Савченко, Кириллов и Вадим Ковтун — 25, 22 и 8,2 года колонии соответственно. Все осужденные, кроме Ковтуна, приговор обжаловали. В мае 2015 года Верховный суд снизил сроки заключения всем преступникам на один-три года. А приговор в отношении Вадима Ковтуна и Алексея Никитина отменил. И поручил на повторном процессе пересмотреть один из эпизодов дела, где речь шла об убийстве четырех человек.

Летом 2016 года присяжные сочли недоказанным событие преступления и вынесли подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Прокуратура обжаловала приговор, основанный на решении коллегии присяжных, и Верховный суд РФ жалобу удовлетворил, отправив дело на пересмотр.

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