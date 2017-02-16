Из-за непогоды в очереди на паром с Кубани в Крым стоят уже 900 фур
Краснодар, 16 февраля, KrasnodarMedia. Около 900 единиц грузовой техники стоят в очереди на паром в порту «Кавказ».
Краснодар, 16 февраля, KrasnodarMedia. Около 900 единиц грузовой техники стоят в очереди на паром в порту «Кавказ».
Работа Керченской паромной переправы затруднена
Со стороны порта «Крым» в очереди на отправку стоят почти 300 машин. Время ожидания для водителей, отправляющихся с полуострова — более 36 часов.
Компания «Морская дирекция» обращает внимание водителей на то, что в настоящее время в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактической погоде и просит воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий.