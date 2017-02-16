Из-за непогоды в очереди на паром с Кубани в Крым стоят уже 900 фур

Работа Керченской паромной переправы затруднена из-за неблагоприятных погодных условий. Большегрузы вынуждены простаивать в ожидании более 90 часов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на компанию «Морская дирекция» — оператора переправы.

Из-за ухудшения погодных условий на Керченской паромной переправе сложилась сложная ситуация с отправкой грузовиков. Количество фур в очереди на паром в Крым в порту «Кавказ» достигает 900 единиц техники. Время ожидания для каждой большегрузной машины превысило 90 часов, при том что через пролив курсируют три парома. Отправка легковых автомобилей и автобусов происходит практически без задержки.

Со стороны порта «Крым» в очереди на отправку стоят почти 300 машин. Время ожидания для водителей, отправляющихся с полуострова — более 36 часов.

Компания «Морская дирекция» обращает внимание водителей на то, что в настоящее время в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактической погоде и просит воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий.