400 человек чистят тротуары Краснодара от наледи
В Краснодаре продолжаются уборка снега и посыпка улиц и тротуаров.
В Краснодаре продолжаются уборка снега и посыпка улиц и тротуаров.
В ночь на 16 февраля на уборке улиц от снега и наледи, посыпке проезжей части
Утром 16 февраля на улицах города работают 43 специальные машины «Единой службы заказчика», а также 36 единиц техники мусороуборочной компании. Машины убирают с проезжей части снег и производят посыпку дорог песком.
Кроме того, продолжается уборка снега и льда с тротуаров, на внутридворовых территориях, в местах массового пребывания, на остановках общественного транспорта. Территории обрабатываются смесью соли с песком. В течение минувшей ночи
По информации краевого гидрометеоцентра, в течение дня в Краснодаре возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный,