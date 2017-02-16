400 человек чистят тротуары Краснодара от наледи

В ночь на 16 февраля на уборке улиц от снега и наледи, посыпке проезжей части песчано-соляной смесью и вывозе снега с магистральных улиц и площадей было задействовано 95 единиц специальной техники. Днём 16 февраля продолжается посыпка тротуаров и дорог песком с солью, сообщает пресс-служба городской администрации.

Утром 16 февраля на улицах города работают 43 специальные машины «Единой службы заказчика», а также 36 единиц техники мусороуборочной компании. Машины убирают с проезжей части снег и производят посыпку дорог песком.

Кроме того, продолжается уборка снега и льда с тротуаров, на внутридворовых территориях, в местах массового пребывания, на остановках общественного транспорта. Территории обрабатываются смесью соли с песком. В течение минувшей ночи песчано-соляной смесью пополнены 2045 специальных контейнеров, расставленных на тротуарах во всех округах. На посыпке тротуаров задействовано около 400 человек.