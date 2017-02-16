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12:03 (мск), источник: ИА REGNUM

В Самаре к ЧМ-2018 в России создана спецкоманда врачей и новый парк скорых

В регионе к ЧМ по футболу в России подготовят спецкоманду врачей, закупят новые скорые и реанимобили, оснащенные самой современной аппаратурой.

В Самарской области создана специальная команда, в которую входят 250 врачей из лечебных учреждений региона, крупных многопрофильных клиник, станций скорой медицинской помощи, сельских районных больниц, словом, отовсюду, где нашлись энтузиасты и хорошие специалисты, сообщил главврач на стадионе «Самара Арена» Армен Бенян, передает ИА REGNUM.

По словам Армена Беняна, в настоящее время определено 12 объектов медицинской ответственности, где, согласно требованиям FIFA и российского здравоохранения, должно быть обеспечено оказание медпомощи. Это базы команд, гостиницы, предматчевые тренировочные площадки, стадион «Самара Арена» и площадка Фестиваля болельщиков FIFA.

Предоставление медицинских сервисов будет осуществляться в трех форматах: мобильные медбригады на трибунах и у кромки поля, стационарные медпункты, которые будут развернуты на объектах соревнований, и бригады скорой помощи, которые будут отвечать за медицинскую эвакуацию.

Сейчас команда медиков проводит репетиции, отрабатывая все возможные ситуации, в том числе с массовым количеством пострадавших, совместно со специалистами центра медицины катастроф.

«В оказании помощи будут задействованы специалисты различного профиля — от врачей общей практики до анестезиологов-реаниматологов, у каждого будет свой участок работы и своя логистическая цепочка, которая позволит оказывать своевременную медицинскую помощь в необходимом объеме на каждом конкретном участке. Требования к медикам, которые предъявлялись при отборе в команду, — это высокий профессионализм, достойные общечеловеческие качества — гуманность, высокая культура, по возможности — знание иностранного языка и готовность представлять свою страну на международном олимпе», — пояснил Бенян.

По его словам, сейчас команда медиков проводит репетиции, отрабатывая все возможные ситуации, в том числе с массовым количеством пострадавших, совместно со специалистами центра медицины катастроф.

Директор Самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов отметил, что во время проведения матчей на стадионе будут дежурить не менее 11 машин скорой. Самарская станция будет выполнять резервную функцию. «Наша роль заключается в том, чтобы прийти на помощь в случае отъезда машины скорой помощи с объекта чемпионата с пострадавшим или заболевшим человеком. Мы заменим выбывшую машину. Для этого оперативный отдел станции скорой помощи будет иметь отдельный канал связи для поступления информации», — сообщил он.

По данным Вячеслава Малахова, для обеспечения слаженной и бесперебойной работы службы скорой помощи в Самаре реализуется программа дооснащения парка автомобилей новыми машинами различных классов. Идет замена устаревших автомобилей, исчерпавших срок своей службы. 10 автомобилей станция получила в 2016 году, планируется закупка новых автомобилей и в 2017 году. После ЧМ-2018 по программе «Наследие» все приобретенные автомобили будут распределены между станциями скорой помощи и стационарами губернии. Всего за последние два года заменили 28 автомобилей. В настоящее время вызовы самарцев обслуживают 110 машин скорой помощи, на которых трудятся 50 медицинских бригад.

В Самаре в медицинском обеспечении ЧМ-2018 будут участвовать не менее 11 автомобилей класса «С» и 8 автомобилей класса «В». Основное внимание уделяется обеспеченности реанимобилями. Такой автомобиль предназначен для оказания неотложной реанимационной помощи всем пациентам, находящимся в критическом состоянии. Здесь может проводиться наркоз, интенсивная терапия, даже хирургические операции. Реанимобиль оснащен самой современной следящей аппаратурой, которая определяет основные параметры дыхания, кровообращения, отметил Вячеслав Малахов.

В реанимобиле есть переносной дефибриллятор, наркозно-дыхательная аппаратура. Оборудование позволяет мониторировать показатели пульса, артериального давления, центрального венозного давления, насыщения крови кислородом. Парк самарских автомобилей такого высокого класса сейчас насчитывает около 40 машин, В ближайшее время планируется приобрести еще около 11 новых автомобилей.

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