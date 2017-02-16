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12:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирского собственника упавшего в Сочи вертолета оштрафовали после проверки

Транспортные прокуроры нашли нарушения в проведении предполетных медосмотров у «Авиапредприятия «Ельцовка», известного крушением вертолета в Адлере, сообщает пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Новосибирского собственника упавшего в Сочи вертолета оштрафовали после проверки, сообщает пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортные прокуроры провели проверку соблюдения требований федерального законодательства при оказании «Авиапредприятием «Ельцовка» медицинских услуг по проведению предполетных медосмотров, а также врачебно-летной экспертизы специалистов авиационного персонала. .

Проверка выявила нарушения в медосмотрах, были обнаружены просроченные медицинские изделия, нарушения условий хранения лекарственных средств.

Было возбуждено 2 административных дела по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией).

Арбитражным судом Новосибирской области постановил привлечь компанию к административной ответственности и выплате штрафов на общую сумму 200 000 рублей. .

Напомним, 1 ноября 2016 году вертолет Eurocopter AS350B3, принадлежащий ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», потерпел крушение на придомовой территории частного дома в Адлере. В результате крушения погибли командир и один пассажир судна, 4 пассажира получили травмы.

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