Новосибирского собственника упавшего в Сочи вертолета оштрафовали после проверки, сообщает пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортные прокуроры провели проверку соблюдения требований федерального законодательства при оказании «Авиапредприятием «Ельцовка» медицинских услуг по проведению предполетных медосмотров, а также врачебно-летной экспертизы специалистов авиационного персонала. .

Проверка выявила нарушения в медосмотрах, были обнаружены просроченные медицинские изделия, нарушения условий хранения лекарственных средств.

Было возбуждено 2 административных дела по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией).

Арбитражным судом Новосибирской области постановил привлечь компанию к административной ответственности и выплате штрафов на общую сумму 200 000 рублей. .

Напомним, 1 ноября 2016 году вертолет Eurocopter AS350B3, принадлежащий ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», потерпел крушение на придомовой территории частного дома в Адлере. В результате крушения погибли командир и один пассажир судна, 4 пассажира получили травмы.