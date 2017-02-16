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12:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Продавцу футбольных мячей из Троицка грозит штраф за символику FIFA

Товары изъяты для экспертизы.

Предприниматель из Троицка попал в поле зрения прокуратуры из-за торговли футбольными мячами с символикой FIFA, сообщают в региональном надзорном ведомстве.

Правоохранители начали проверку после того, как в одном из магазинов города был обнаружен спортинвентарь с маркировкой, очень похожей на обозначения международной футбольной федерации. В отношении продавца возбуждено административное дело о нарушении авторского права, ведётся расследование.

«FIFA не имеет заключённых с лицами, осуществляющими торговую деятельность, договоров, предоставляющих право использования товарного знака Правообладателя. Правообладатель не выражал и никаким иным образом не предоставлял указанным лицам разрешений на использование принадлежащего ему товарного знака», — поясняют в прокуратуре.

Мячи были изъяты для экспертизы, которая должна подтвердить факт нарушения.

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