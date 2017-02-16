Борис Гребенщиков бесплатно спел для уфимцев в Гостином дворе

Информация о бесплатном лайф-концерте в 12 часов дня разлетелась по соцсетям мгновенно. БГ с группой «Аквариум» спел четыре песни. Послушать легенду русского рока собрались поклонники, журналисты, студенты и просто проходящие мимо люди.

Уфимцы подпевали артисту «Ну-ка мечи стаканы на стол!» и сразу после выступления бросились за автографами. Некоторым посчастливилось получить заветный росчерк. А те, кто не успел, сегодня вечером еще имеют возможность попасть на концерт в ГКЗ «Башкортостан». Цена билетов доходит до 3800 рублей.

В подобном формате «песен в общественных пространствах» БГ выступает достаточно часто. Несколько дней назад он также порадовал жителей Вятки и Ижевска. После Уфы Гребенщикова ждут в Магнитогорске и Челябинске.