Власти Новокузнецка к юбилею пообещали решить проблему с гербом города
Нынешний герб города не является официально утвержденным.
Нынешний герб города не является официально утвержденным.
Депутаты южной столицы Кузбасса пообещали к 400-летнему юбилею города решить проблему с официальным гербом Новокузнецка.
Как сообщает «10 канал», поможет в этой работе депутатам Российская Геральдическая Палата. При разработке герба города обещают учитывать мнение жителей. Сообщается также, что для этой работы финансирование не потребуется. Завершить разработку официального герба города планируют к 400-летию Новокузнецка.