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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Информационный портал TMZ опубликовал фотографию помощника президента США Дональда Трампа, который носит ядерный чемоданчик — устройство для приведения в действие ядерного арсенала страны.

По данным издания, это бывший выпускник военной академии West Point Рикардо Тернер, который является военным помощником в администрации президента. Его вместе с предполагаемым ядерным чемоданчиком удалось сфотографировать в составе команды Трампа в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Фотографию и имя назвал один из гостей, отмечает издание. Примечательно, что американцы называют чемодан с ядерными кодами главы государства «nuclear football». «Это Рик, он носит «футбол», — написал один из гостей Мар-а-Ларго, опубликовавший свою фотографию с улыбающимся Рикардо Тернером.

По данным TMZ, недавно Трамп повысил в должности майора Рикардо Тернера до подполковника.

Военные помощники президента обеспечивают прямую помощь Трампу и служат офицерами при чрезвычайной ситуации, однако не всем им дозволено носить ядерный чемоданчик, отмечает издание.

Комментарии
3
А Б
Лицо, приставленное к ядерному чемоданчику, это всего лишь носильщик по сути, и ничего больше. Только учитывая важность переносимого багажа, им может быть офицер ВС.
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Союз Лото
Это по ходу Обама!!!!
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Никита Заев
Чур меня!
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