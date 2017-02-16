Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа

По данным издания, это бывший выпускник военной академии West Point Рикардо Тернер, который является военным помощником в администрации президента. Его вместе с предполагаемым ядерным чемоданчиком удалось сфотографировать в составе команды Трампа в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Фотографию и имя назвал один из гостей, отмечает издание. Примечательно, что американцы называют чемодан с ядерными кодами главы государства «nuclear football». «Это Рик, он носит «футбол», — написал один из гостей Мар-а-Ларго, опубликовавший свою фотографию с улыбающимся Рикардо Тернером.

По данным TMZ, недавно Трамп повысил в должности майора Рикардо Тернера до подполковника.

Военные помощники президента обеспечивают прямую помощь Трампу и служат офицерами при чрезвычайной ситуации, однако не всем им дозволено носить ядерный чемоданчик, отмечает издание.