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13:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутян приглашают на вечер памяти первого губернатора Ю. Ножикова

Иркутян приглашают на встречу памяти первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова, которая пройдет 17 февраля 2017 года в 14:00 в гуманитарном центре-библиотеке им. Семьи Полевых (мкр-н Университетский, 70). Как сообщает пресс-служба центра, посетить мероприятие сможет любой желающий бесплатно.

«17 февраля исполнилось бы 83 года первому всенародно избранному губернатору Иркутской области Юрию Ножикову. В этот день уже несколько лет его друзья и единомышленники собираются вместе, чтобы вспомнить о том, какую роль в их жизни сыграл известный политик, как развивалась Иркутская область в первые годы становления молодого российского государства, как выстраивались отношения региона с федеральным центром, а также поговорить о Юрии Абрамовиче как обычном иркутяне и его жизни после отставки», — сообщает пресс-служба.

На памятном вечере «Личность в переломное время» выступят директор гуманитарного центра Людмила Пронина, президент Фонда сохранения памяти и развития наследия первого губернатора Юрий Курин, журналист, первый полномочный представитель президента в Иркутской области в 1990-е гг. Игорь Широбоков, руководитель Иркутского отделения Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий Нина Вечер. Кроме того, сотрудники гуманитарного центра подготовили выставку книг из библиотеки первого иркутского всенародно избранного губернатора.

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