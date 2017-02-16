Детский путеводитель по стройке века: мост в Крым «поместили» в альбом-раскраску

Каждый вид техники представлен в раскраске в качестве героя, которому посвящен отдельный разворот с черно-белой картинкой для раскрашивания, цветным образцом и стихотворением.

Автором строк является известный детский поэт и писатель Андрей Усачев. Он объяснил простыми словами назначение сложных устройств для мостостроения. Впервые в игровой стихотворной форме рассказывается о гидравлическом молоте, направляющем каркасе — кондукторе и установке для погружения свай на глубину до 90 м.

«В своей работе я держусь простого правила: читателям должно быть понятно и интересно. Но для этого иногда самому нужно разобраться в материале. Писать про специализированные машины для мостостроения мне пришлось впервые. Надеюсь, у меня все получилось и детям книжка понравится. Возможно, им даже захочется посмотреть, похож ли настоящий Крымский мост на тот, который они так старательно раскрашивали карандашами и фломастерами», — цитирует Усачева инфоцентрю.

Стихотворения и иллюстрации созданы на основе фотографий с разных участков стройки. Художники детально изучили десятки снимков и нарисовали строительную технику в доступном для детей формате, сохраняя при этом достоверность внешнего облика и основных конструктивных особенностей машин и механизмов.

По словам директора по строительству моста через Керченский пролив компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, рисунки помогут детям понять, что такое транспортный переход через Керченский пролив и как он создается. «Альбом-раскраска станет своего рода путеводителем для детей по большой и важной стройке, которая, безусловно, войдет в историю. Рисунки помогут подрастающему поколению понять, что такое Крымский мост, кем и с помощью какой техники он создается», — приводит слова Рыженькина инфоцентр.

Альбом доступен для скачивания и распечатки. Рисунок моста можно раскрасить онлайн. Первыми картинки в альбоме раскрасили ученики Тамани и Керчи. В детских школах искусств на двух берегах прошли уроки, посвященные строительству моста.

«Моя мама работает на стройке Крымского моста, я знаю, что там с ней очень много людей трудится, очень дружный коллектив. Я видел мост и огромные сваи. Сегодня я разукрасил молот, с помощью которого эти сваи забивают», — рассказал ученик детской школы искусств в станице Тамань Роман Старков.

«Когда построят Крымский мост, можно будет напрямую ехать, а пока его не построили, на пароме надо будет переправляться, и очень долго это все. Мне бы хотелось посмотреть, какой он будет, большой и длинный, и поехать куда-нибудь на машине», — сказал ученик детской школы искусств им. Р. Сердюка в Керчи Лев Харитонов.

«В прошлом году наши дети рисовали Крымский мост для тематического календаря. Летом писали его мелом на асфальте. Сегодня прошел урок, посвященный строительной технике, которая помогает строить Крымский мост. Мы очень давно его ждали, и с ним связано много надежд, поэтому тема Крымского моста звучит и еще будет долго звучать в нашей школе», — объяснил директор детской школы искусств им. Р. Сердюка в Керчи Сергей Пензев.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.