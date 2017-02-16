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12:45 (мск), источник: Newslab.ru

Лишние справки для жителей Красноярского края могут отменить

Депутаты Законодательного Собрания края приняли в первом чтении законопроект о социальном обслуживании граждан в регионе. Напомним, ранее комитет по охране здоровья и социальной политике уже обсуждал этот документ. Тогда народные избранники в целом одобрили изменения и вынесли вопрос на сессию.

Сегодня министр социальной политики Галина Пашинова, выступая перед депутатами, напомнила, что в январе 2015 года вступил в силу принципиально новый федеральный закон о социальном обслуживании граждан, в соответствии с которым был принят и краевой. По истечении двух лет в него потребовалось внести изменения.

По федеральному законодательству социальное обслуживание населения имеет три формы: стационарное, полустационарное и на дому. Поправками в краевой закон предлагается расширить перечень категорий, которые имеют право на получение социальной помощи на дому и в полустационарной форме. Речь идет о родителях (опекунах, попечителях) ребенка-инвалида и ребенка, который находится в социально опасном положении.

«Сейчас, чтобы, например, воспользоваться помощью социального психолога, нужно обязательно принести справку, что семья малоимущая. Поправками же в закон планируется оказывать помощь этим людям без наличия такого документа. Если требуется консультация психолога, люди смогут прийти в соцучреждение или вызвать специалиста домой», — отметила Пашинова.

Кроме того, предлагается предоставлять помощь в социальных гостиницах женщинам, находящимся в кризисной ситуации; беременным без жилья, работы и средств к существованию; а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида при получении им реабилитационных услуг. Эти люди смогут бесплатно получить проживание, еду, постельное белье.

Министр также отметила, что дополнительных средств из бюджета на эти цели не потребуется, работа станет проводиться за счет имеющихся ассигнований по отрасли. В итоге краевые парламентарии, не переходя к обсуждению, приняли законопроект в первом чтении.

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