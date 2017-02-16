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12:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск вошел в топ-100 лучших студенческих городов мира

Новосибирск расположился в списке на 93-й позиции в рейтинге топ-100 лучших студенческих городов мира, сообщает пресс-служба НГУ.

Новосибирск вошел в топ-100 лучших студенческих городов мира, сообщает пресс-служба НГУ.

Новосибирск расположился в списке на 93-й позиции в новом рейтинге агентства QS Best Student Cities 2017. Составители опросили более 18 тысяч студентов, которых попросили оценить города по таким критериям, как позиции местных университетов в международных рейтингах; количество студентов, обучающихся в городе; условия для жизни; экономическая доступность обучения; число студентов-иностранцев; востребованность выпускников вузов у работодателей, также впервые в этом году учитывалось мнение студентов. .

«Новосибирск ― это неофициальная столица Сибири и научный центр России. Это один из наиболее быстрорастущих городов страны, который является культурным и экономическим центром Сибири, а также крупным транспортным узлом. В Новосибирске можно получить качественное образование на английском языке при сравнительно невысокой стоимости жизни и плате за обучение. По доступности образования Новосибирск входит в топ-20 лучших студенческих городов мира», ― так характеризуют составители рейтинга Новосибирск.

Кроме Новосибирска в топ-100 из российских городов попали только Москва (39 место), Санкт-Петербург (78 место) и Томск (91 место). На первом месте рейтинга ― Монреаль (Канада), на втором — Париж, на третьей строчке — Лондон.

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