В Сочи к Всемирным военным играм привезли уникальный скалодром

По словам специалистов, он пока единственный в РФ, который отвечает всем требованиям для проведения международных соревнований, включая этапы Кубка мира.

Как рассказали в пресс-центре игр, высота скалодрома — 15 метров, ширина — 12 метров, навис над основанием 7 метров. То есть наклон составляет порядка 30 градусов. Общий же вес скалодрома — около 60 тонн. Для его транспортировки из Подмосковья в сочинский дворец спорта «Большой» пришлось использовать 15 грузовых автомобилей.

Комплекс состоит из трех частей, каждая — для определенной дисциплины: лазания на трудность, скорость и боулдеринг. Под конкретное соревнование специальная команда, которая состоит из представителей международной федерации и пяти представителей РФ, будет готовить уникальную трассу.

— Под квалификацию, под финал, полуфинал каждый раз будут перекручиваться трассы и накручиваться уникальные трассы, на которых выступят спортсмены, — объяснил журналистам руководитель соревнований по скалолазанию Всемирных военных игр Андрей Моисеев.