В Сочи к Всемирным военным играм привезли уникальный скалодром
Специально к Всемирным военным играм, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, в курортном городе устанавливают уникальный комплекс скалодромов.
Специально к Всемирным военным играм, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, в курортном городе устанавливают уникальный комплекс скалодромов.
По словам специалистов, он пока единственный в РФ, который отвечает всем требованиям для проведения международных соревнований, включая этапы Кубка мира.
Как рассказали в
Комплекс состоит из трех частей, каждая — для определенной дисциплины: лазания на трудность, скорость и боулдеринг. Под конкретное соревнование специальная команда, которая состоит из представителей международной федерации и пяти представителей РФ, будет готовить уникальную трассу.
— Под квалификацию, под финал, полуфинал каждый раз будут перекручиваться трассы и накручиваться уникальные трассы, на которых выступят спортсмены, — объяснил журналистам руководитель соревнований по скалолазанию Всемирных военных игр Андрей Моисеев.
Как выяснилось, после игр скалодром будет установлен в крытом