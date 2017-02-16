Организаторы Военных игр оценивают готовность объектов Сочи на 80%
До старта III Всемирных военных игр осталось чуть больше недели. Подготовка сочинских объектов переходит в завершающую стадию.
До старта III Всемирных военных игр осталось чуть больше недели. Подготовка сочинских объектов переходит в завершающую стадию.
Церемонию открытия соревнований 24 февраля примет «Ледяной куб», сейчас там возводят декорации.
Десятки тонн металлоконструкций поднимают под потолок арены для крепления сложного светового и звукового оборудования. Созданием основы для будущих декораций в круглосуточном режиме занимаются около ста человек.
«Полоностью все олимпийское освещение было снято. Здесь будет заменена вся система подсветки, будет установлено
Трибуны «Ледяного куба» вмещают 3000 зрителей. В 4 раза больше гостей может принять «Айсберг», где пройдут соревнования по
Попасть на соревнования, которые пройдут в Олимпийском парке, можно будет бесплатно. Аналогично и с объектами горного кластера, правда за подъемники, которые довезут к трассам, придется заплатить.