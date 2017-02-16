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15:04 (мск), источник: Вести Сочи

Организаторы Военных игр оценивают готовность объектов Сочи на 80%

До старта III Всемирных военных игр осталось чуть больше недели. Подготовка сочинских объектов переходит в завершающую стадию.

Источник: Вести Сочи

Церемонию открытия соревнований 24 февраля примет «Ледяной куб», сейчас там возводят декорации.

Десятки тонн металлоконструкций поднимают под потолок арены для крепления сложного светового и звукового оборудования. Созданием основы для будущих декораций в круглосуточном режиме занимаются около ста человек.

«Полоностью все олимпийское освещение было снято. Здесь будет заменена вся система подсветки, будет установлено много-много специфического и яркого освещения», — рассказал менеджер проектов арены «Ледяной куб» Александр Максимов.

Трибуны «Ледяного куба» вмещают 3000 зрителей. В 4 раза больше гостей может принять «Айсберг», где пройдут соревнования по шорт-треку. Там сейчас заливают лед. А вот «Большому» для Военных игр лед не понадобится — он примет соревнования по скалолазанию. Для них сейчас возводится скалодром, который состоит из металлоконструкций весом в 60 тонн и занимает практически всю игровую площадку.

Попасть на соревнования, которые пройдут в Олимпийском парке, можно будет бесплатно. Аналогично и с объектами горного кластера, правда за подъемники, которые довезут к трассам, придется заплатить.

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