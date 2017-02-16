Из-за штормов тормозится работа по укреплению бунами пляжа в Зеленоградске

Из 40 бун в настоящий момент смонтирована лишь половина — в восточной части променада до пирса, сообщается на портале местной газеты «Волна».

В данный момент подрядчик пытается сделать технологический проезд от пирса в сторону западного участка, где планирует работать даже во время небольших штормов.

«Приходится считаться с тем, что морская волна “разбивает” выполненную работу, оставляя всего 30 процентов от сделанного, и нам приходится заново восстанавливать “дорогу”. Море не отступает — уровень воды остается высоким», — цитирует представителя подрядчика издание. Отмечается, что такие масштабные работы по берегоукреплению и берегозащите с помощью деревянных бун проводятся впервые в новейшей истории Зеленоградска.

Напомним, благодаря работам по берегоукреплению аварийный пляж в Зеленоградске уже стал шире почти на 10 метров.