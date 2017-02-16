Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшую из России знаменитую певицу уволили из Гнесинки
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
У Андрея Аршавина родилась дочь
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Фотограф из США создал ради дочери проект в стиле «Красавицы и чудовища»

Фотограф из американского штата Юта создал проект в стиле мюзикла «Красавица и чудовище» компании Disney для своей трехлетней дочери. Об этом пишет в четверг, 16 февраля, Mashable.

Джош Росси (Josh Rossi), который занимается коммерческими и рекламными проектами, захотел удивить свою дочь Нелли и вместе с супругой Роксаной подготовил все необходимое для съемки. Наряды специально создала дизайнер Элла Дайнае (Ella Dynae).

«Обычно мы просто играем в то, что любят наши дети. В этот раз мы играли в игру, которую мы оба искренне любим, — вместе делали волшебные снимки», — указал Росси.

Американец также хотел вдохновить своим примером отцов, которые редко проводят время со своими детьми.

Весной 2017 года в прокате появится полнометражный фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли.

Трейлер ленты побил рекорд по количеству просмотров, установленный в сентябре промороликом фильма «На 50 оттенков темнее».

За первые 24 часа видео набрало 127,6 миллионов просмотров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп: Крым необходимо вернуть Украине
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь