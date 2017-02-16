Фотограф из США создал ради дочери проект в стиле «Красавицы и чудовища»

Джош Росси (Josh Rossi), который занимается коммерческими и рекламными проектами, захотел удивить свою дочь Нелли и вместе с супругой Роксаной подготовил все необходимое для съемки. Наряды специально создала дизайнер Элла Дайнае (Ella Dynae).

«Обычно мы просто играем в то, что любят наши дети. В этот раз мы играли в игру, которую мы оба искренне любим, — вместе делали волшебные снимки», — указал Росси.