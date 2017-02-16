Фотограф из США создал ради дочери проект в стиле «Красавицы и чудовища»

Джош Росси (Josh Rossi), который занимается коммерческими и рекламными проектами, захотел удивить свою дочь Нелли и вместе с супругой Роксаной подготовил все необходимое для съемки. Наряды специально создала дизайнер Элла Дайнае (Ella Dynae).
«Обычно мы просто играем в то, что любят наши дети. В этот раз мы играли в игру, которую мы оба искренне любим, — вместе делали волшебные снимки», — указал Росси.
Американец также хотел вдохновить своим примером отцов, которые редко проводят время со своими детьми.
Весной 2017 года в прокате появится полнометражный фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли.
Трейлер ленты побил рекорд по количеству просмотров, установленный в сентябре промороликом фильма «На 50 оттенков темнее».
За первые 24 часа видео набрало 127,6 миллионов просмотров.