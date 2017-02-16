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13:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Почему мужчинам вреднее есть жирную пищу?

Недавно проведенное исследование показало, что мужчины и женщины по-разному реагируют на жирную пищу. Доктор Зоуи Вильямс решила испытать это на себе и села на «нездоровую» диету.

Источник: РИА "Новости"

Кажется, все согласны, что много жирного есть вредно. Однако насколько вредно, оказывается, зависит от того, мужчина вы или женщина, пишет доктор Зоуи Вильямс.

Слишком большое количество жирного в рационе может привести к тому, что вы наберете лишний вес. У вас даже может развиться сердечно-сосудистое заболевание, особенно если вы едите так называемые «вредные жиры» вроде полиненасыщенных жирных кислот Омега-6, которые содержатся во многих полуфабрикатах и фастфуде.

Но теперь выясняется, что сосиски, пироги, торты и прочее вреднее для мужчин, чем для женщин.

Недавно было проведено исследование, в ходе которого две группы, разделенные по половому признаку, целую неделю питались исключительно такими продуктами, причем в больших количествах, а ученые при этом пытались понять, как организм мужчин и женщин по-разному контролирует уровень сахара в крови.

Источник: РИА "Новости"

Я решила протестировать такую диету на собственном организме, и, чтобы мне было с кем сравнить результат, я уговорила руководителя этого исследования, доктора Мэтта Кокса из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, составить мне компанию.

Прежде чем начать, у нас замерили объем жировой ткани и количество сахара в крови. Нам также выдали глюкометры, чтобы мы в течение недели сами у себя замеряли уровень содержания сахара в крови.

Типичный дневной рацион «жирной диеты» Зоуи:

Завтрак: три яйца, 30 гр сыра чеддер, 60 гр пикантной колбасы чоризо, 10 гр масла.

Обед: 10 гр масла, сырно-луковый пирожок, мясной пирожок со свиной начинкой, две палочки сыра.

Ужин: 150 гр свиной грудинки, 30 гр сыра чеддер, 60 гр салата из шинкованной капусты и моркови с майонезной заправкой, три картофельных оладушка.

Полдник, перекус: банка кока-колы, 30 гр орехов.

Жирное — в огромных количествах

Чтобы получить результат всего за неделю, нам пришлось потреблять на 50% калорий больше, чем обычно. Наш обычный ужин состоял из пары сосисок, нескольких картофельных оладьев, нескольких кусочков бекона и ломтя сыра.

Дважды в течение этой недели Мэтт и я пили напитки с высоким содержанием сахара, чтобы повысить уровень сахара в крови. Именно этот процесс происходит, когда мы едим углеводы, которые наш организм расщепляет до глюкозы. Глюкометр должен был нам показать, влияет ли наша диета с высоким содержанием жиров на нашу способность выводить из организма глюкозу.

Когда мы посмотрели на результаты, то увидели, что, как и у женщин в исследовании, проведенном Мэттом до этого, моя способность контролировать уровень глюкозы не ухудшалась от этой диеты. Однако у Мэтта способность выводить глюкозу из организма ухудшилась на 50%.

Эта же самая тенденция выявилась и в исследовании Мэтта, где у мужчин в среднем на 14% ухудшился контроль организма за уровнем глюкозы.

«Один из первых шагов на пути к диабету 2-го типа — это ухудшение контроля организмом уровня глюкозы в крови, — поясняет Мэтт. — И что мы увидели здесь, так это то, что я значительно снизил свою способность контролировать уровень сахара, и если бы я продолжал в том же духе достаточно долго, то я бы, возможно, заполучил диабет 2-го типа».

Источник: РИА "Новости"

Мы с Мэттом испробовали экстремальный вариант «жирной диеты», а в реальной жизни тот же самый процесс, только в меньших масштабах, будет происходить у тех, кто регулярно ест слишком много жирного.

Что же мужчинам делать?

Самый лучший совет — это питаться сбалансированно, хотя занятия спортом тоже могут помочь.

«Если вы поели, а после этого занялись спортом, вы будете “сжигать” съеденное, — поясняет Мэтт. — Допустим, вы съели что-то очень жирное или сладкое — можно свести негативный эффект к нулю, например, пойдя после этого на прогулку».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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