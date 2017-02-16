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12:44 (мск), источник: Городской репортер

МФЦ в Ростовской области расширяет спектр услуг

По итогам 2016 года количество услуг и консультаций в МФЦ Ростовской области увеличилось на 400 тыс. и достигло 3,6 млн, поэтому дальнейшее расширение объемов услуг потребует увеличения мощности МФЦ, заявил начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Борис Носко.

За прошедший год впервые в многофункциональных центрах (МФЦ) доля федеральных услуг превысила на 1% долю предоставленных региональных услуг, сообщил Борис Носко. Это произошло благодаря увеличению числа услуг для предпринимателей, которые раньше реже обращались в МФЦ, отметил спикер.

Одно из первых нововведений 2017 года — возможность с 1 февраля обменять паспорт и водительское удостоверение в течение 2−7 рабочих дней.

Отметим, что при обмене водительских прав соблюден принцип экстерриториальности — жители могут воспользоваться услугой в ближайшем центре независимо от места прописки. По словам экспертов, с этого года МФЦ будет заниматься выдачей справки о привлечении к наказанию за потребление наркотиков и психотропных веществ.

Борис Носко отметил, что услуга предоставляется только на площадке МФЦ. Среди перспектив 2017 года Носко также выделил выдачу архивных справок, заявив при этом о планах электронного взаимодействия с архивами. Кроме того, планируется удвоить объем предоставляемых услуг Росреестра и Кадастровой палаты с 40% до 70−80%.

В этом году МФЦ также планирует разработать программу по улучшению клиентоориентированности, пилотная версия которой будет запущена в Ростове-на-Дону.

«Мы должны перенимать лучший опыт, учиться утех, кто продвинулся дальше нас, поэтому мы рассматриваем необходимость взаимодействия со Сбербанком», — заявил на пресс-конференции начальник управления инноваций. Среди технологических нововведений 2017 года следует отметить создание адаптера для сервиса МВД «Справка о наличии (отсутствии) судимости».

По словам директора ГКУ «УМФЦ» Ростовской области Алексея Алехина, такой адаптер позволит почти в два раза сократить срок выдачи документа.

«Надеемся, что сможем выдавать эти справки не более чем за 30 дней», — подчеркнул Алехин. Начальник «МФЦ города Ростова-на-Дону» Юрий Зданевич, в свою очередь, отметил рост числа обращений. Так, по сравнению с 2014 годом количество запросов возросло практически втрое, достигнув отметки более 1,7 млн. В связи с этим очередная задача — создание более комфортных условий для получения услуг, снижение очередей. В прошлом году было создано несколько новых центров, а также выделено новое направление — МФЦ для бизнеса.

Добавим, что в 2017 году многофункциональный центр может появиться в ТЦ «Мега».

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