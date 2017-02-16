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12:50 (мск), источник: АиФ Крым

За строительством Керченского моста и дорог Крыма можно будет наблюдать

22 февраля начнется онлайн-трансляция строительства автоподходов к Крымскому мосту.

В следующую среду, 22 февраля, начнется онлайн-трансляция строительства автоподходов к Крымскому мосту Службой автодорог Крыма. Такую информацию сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов, передают в «Крыминформ».

«На всех объектах федеральной целевой программы и крупных стройках у нас будут установлены веб-камеры с онлайн-трансляцией на наш портал. В тестовом режиме первую камеру мы запускаем на автоподходах к Крымскому мосту. 22 февраля делаем тестовый запуск», — сказал Сафронов.

Также он уточнил, что всего на этом участке будет установлено восемь камер. Помимо этого Сафронов сообщил, что с 1 марта веб-камеры также появятся на строительстве участка симферопольской объездной дороги Дубки — Левадки. Будет оборудовано четыре точки.

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