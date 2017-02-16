За строительством Керченского моста и дорог Крыма можно будет наблюдать

В следующую среду, 22 февраля, начнется онлайн-трансляция строительства автоподходов к Крымскому мосту Службой автодорог Крыма. Такую информацию сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов, передают в «Крыминформ».

«На всех объектах федеральной целевой программы и крупных стройках у нас будут установлены веб-камеры с онлайн-трансляцией на наш портал. В тестовом режиме первую камеру мы запускаем на автоподходах к Крымскому мосту. 22 февраля делаем тестовый запуск», — сказал Сафронов.