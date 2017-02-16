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13:13 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде решено запретить остановку авто на участке 2-ой Судостроительной улицы

В Калининграде будет запрещена остановка автомобилей на части Второй Судостроительной улицы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе мэрии в четверг.

Источник: Новый Калининград

Речь об отрезке напротив дома № 2 (нечетная сторона). Там будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия». Они появятся с 27 февраля.

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