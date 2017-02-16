В Калининграде решено запретить остановку авто на участке 2-ой Судостроительной улицы
В Калининграде будет запрещена остановка автомобилей на части Второй Судостроительной улицы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
В Калининграде будет запрещена остановка автомобилей на части Второй Судостроительной улицы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Речь об отрезке напротив дома № 2 (нечетная сторона). Там будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия». Они появятся с 27 февраля.