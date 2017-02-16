В МЧС напомнили о возможности укрыть под землей всех москвичей на двое суток

«Количество защитных сооружений и убежищ на территории столицы достаточно для того, чтобы укрыть под землей все население города», — сказал Назаренко в четверг в ходе посещения начальниками региональных Главных управлений МЧС России и главами регионов одного из объектов гражданской обороны в Москве.

Мероприятие проведено в рамках проходящего в Москве Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 и постановке задач на 2017 год.

Назаренко напомнил, что защитные сооружения гражданской обороны в Москве оборудованы автономными дизельными генераторами, пунктами выдачи воды, всем необходимым для эффективного функционирования в течение двух суток без контакта с поверхностью.