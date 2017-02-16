Опасный для жизни инсулин «Хумалог» изымают из аптечной сети Приангарья
Медики просят пациентов обменять препарат на качественный аналог.
Медики просят пациентов обменять препарат на качественный аналог.
Министерство здравоохранения Иркутской области изымает из аптек лекарственный препарат «Хумалог». Партия инсулина не соответствует стандартам. Пациентам, имеющим домашние запасы «Хумалога», необходимо в ближайшее время сдать их в аптеки и получить качественный аналог. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На сегодняшний день из аптечных сетей уже изъята большая часть упаковок данной серии. Сейчас ведется активная работа с федеральными льготополучателями, использовавшими этот препарат. В аптеках области в достаточном количестве имеется запас аналогичных препаратов, для назначения которых в каждом индивидуальном случае необходимо обратиться к лечащему врачу.
«Пациентам, имеющим домашние запасы инсулина “Хумалог”, необходимо в ближайшее время сдать их в аптеки и получить качественный аналог. Проблем с заменой лекарства не возникнет. Все аптечные сети, задействованные в обеспечении населения инсулином, предупреждены и без задержек выдадут аналогичное средство», — отметили в
Также Минздрав оповестил всех врачей, назначающих препараты для получения пациентам. Соответствующий стандартам препарат «Хумалог» поступит в аптеки области уже после 20 февраля 2017 года.