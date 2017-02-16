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13:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вместо взятки новосибирец обязан заплатить 30-кратный штраф

Неудачная попытка дачи взятки полицейскому обернулась для нелегального предпринимателя 30-ти кратным уголовным штрафом, для оплаты которого у него очень мало времени, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Житель Новосибирска продавал замороженную рыбу из своей машины, не имея разрешения на торговлю, санитарной книжки, а также иных необходимых документов. Полицейские заметили нелегальную торговлю и пригласили мужчину для составления административного протокола по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Мужчина предложил полицейским избежать протокола и предложил должностным лицам отдать свою выручку с продажи в размере 700 рублей. «Продавец» достал из своей сумки купюру достоинством в 1 000 рублей и попросил у полицейского сдачу в размере 300 рублей.

Полиция завела уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), суд постановил выплатить уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей. Если в течение 60-ти дней после постановления осужденный не оплатит штраф, к нему будет применена практика замены уголовного штрафа иным видом наказания, вплоть до лишения свободы.

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