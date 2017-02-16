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13:06 (мск), источник: VN.RU

Новосибирский гонщик сделал на груди тату с умершей собакой

Гонщик из Новосибирска решил увековечить память своей умершей собаки, сделав на груди татуировку с ее изображением. Такса Боня отравилась ядом на улице и погибла. Своего четвероногого друга мужчина подобрал на улице щенком, после чего собака стала его неизменной спутницей на соревнованиях.

Источник: Алексей Голландец

Фото с необычной и трогательной татуировкой выложил в своем Instagram популярный новосибирский татуировщик Алексей Голландец. Один из его клиентов сделал на груди татуировку с изображением своего четвероногого друга — таксы по имени Боня, которая погибла, случайно отравившись ядом на улице.

— Это очень трогательная и поучительная история. Хозяин собаки — профессиональный гонщик, Боню, кажется, подобрал еще щенком на улице, потом она путешествовала вместе с ним на соревнования. Однажды он за ней недоследил, она съела что-то на улице и умерла, — рассказал Алексей Голландец корреспонденту VN.ru. — Фактически это животное для него стало лучшим другом, частью его мира. Это ужасно, когда травят животных, хоть домашних, хоть уличных. И это также вопрос к человеку, что для него значит дружба.

На странице Алексея есть еще одна недавняя татуировка с собакой. Однако, как пояснил мастер, это совсем не о любви к собаке. Скорее отсылка к романтике 90-х.

— В тату использовано изображение собаки породы питбуль. Это чистой воды агрессия, тогда как история с собакой Боней — берет за душу, она глубокая, — продолжает Алексей.

Что именно рисовать на теле, каждый выбирает для себя сам. Мода тут не главное. Мужчины зачастую предпочитают женские тела, персонажей из кинофильмов, ангелов и демонов. А у девушек не выходят из моды птицы, цветы и надписи на английском и латинском языках. Несмотря на тенденции, татуировка — это отражение внутреннего мира и индивидуальности ее носителя. В августе 2016 года в Новосибирске прошла Сибирская международная тату-конвенция, на которой собрались в том числе мастера и из Швейцарии, Германии и Дании.

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