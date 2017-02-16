Новосибирский гонщик сделал на груди тату с умершей собакой

Фото с необычной и трогательной татуировкой выложил в своем Instagram популярный новосибирский татуировщик Алексей Голландец. Один из его клиентов сделал на груди татуировку с изображением своего четвероногого друга — таксы по имени Боня, которая погибла, случайно отравившись ядом на улице.

— Это очень трогательная и поучительная история. Хозяин собаки — профессиональный гонщик, Боню, кажется, подобрал еще щенком на улице, потом она путешествовала вместе с ним на соревнования. Однажды он за ней недоследил, она съела что-то на улице и умерла, — рассказал Алексей Голландец корреспонденту VN.ru. — Фактически это животное для него стало лучшим другом, частью его мира. Это ужасно, когда травят животных, хоть домашних, хоть уличных. И это также вопрос к человеку, что для него значит дружба.

На странице Алексея есть еще одна недавняя татуировка с собакой. Однако, как пояснил мастер, это совсем не о любви к собаке. Скорее отсылка к романтике 90-х.

— В тату использовано изображение собаки породы питбуль. Это чистой воды агрессия, тогда как история с собакой Боней — берет за душу, она глубокая, — продолжает Алексей.