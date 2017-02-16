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13:03 (мск), источник: "Российская газета"

ГИБДД: Юный гонщик «приукрасил» видео скоростной езды по Челябинску

Взорвавший интернет ролик, в котором 13-летний подросток на скорости свыше 100 километров в час разъезжает по Челябинску на отцовской иномарке, является продуктом видеомонтажа.

Об этом сообщили в четверг в ГИБДД Челябинска.

— По факту размещенного видеоматериала отец подростка, многократный чемпион СССР и России по мотокроссу, рассказал, что съемка производилась в 2014 году на автодроме закрытого комплекса спортивной школы в Металлургическом районе города Челябинска, директором которой он является, — сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. — Его сын за рулем автомобиля Audi был снят во время подоготовки к международным соревнованиям по семейным шоссейным гонкам в Голландии, где допускается участие подростков с 14 лет. Обработку изначального видео и размещение его в соцсетях сам подросток объяснил желанием набрать побольше «лайков» среди сверстников.

Сейчас герою ролика 15 лет, он имеет 1-ый юношеский разряд по автомотоспорту и принимает участие в спортивных соревнованиях. Жизнь его организована в соответствии со спортивным графиком и четким режимом дня. Возникновение ситуации с гонками по ночному городу, отец подростка полностью исключает, отметили в ГИБДД.

Вместе с тем, в УМВД Челябинска пояснили, что полученные от отца и сына пояснения еще предстоит проверить на соответствие фактам. Расследование инцидента с провокационным видео не закончено.

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