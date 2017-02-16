ГИБДД: Юный гонщик «приукрасил» видео скоростной езды по Челябинску
Взорвавший интернет ролик, в котором 13-летний подросток на скорости свыше 100 километров в час разъезжает по Челябинску на отцовской иномарке, является продуктом видеомонтажа.
Взорвавший интернет ролик, в котором 13-летний подросток на скорости свыше 100 километров в час разъезжает по Челябинску на отцовской иномарке, является продуктом видеомонтажа.
Об этом сообщили в четверг в ГИБДД Челябинска.
— По факту размещенного видеоматериала отец подростка, многократный чемпион СССР и России по мотокроссу, рассказал, что съемка производилась в 2014 году на автодроме закрытого комплекса спортивной школы в Металлургическом районе города Челябинска, директором которой он является, — сообщили в
Сейчас герою ролика 15 лет, он имеет 1-ый юношеский разряд по автомотоспорту и принимает участие в спортивных соревнованиях. Жизнь его организована в соответствии со спортивным графиком и четким режимом дня. Возникновение ситуации с гонками по ночному городу, отец подростка полностью исключает, отметили в ГИБДД.
Вместе с тем, в УМВД Челябинска пояснили, что полученные от отца и сына пояснения еще предстоит проверить на соответствие фактам. Расследование инцидента с провокационным видео не закончено.