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12:59 (мск), источник: Om1.ru

В омской колонии занялись разведением кроликов

Мясо животных собираются готовить в местном кафе.

В одном из лечебно-исправительных учреждений Омска сейчас живет около 100 кроликов. В будущем мясо животных будут реализовывать для самих осужденных.

Лечебно-исправительное учреждение № 10 принялось разводить кроликов. Специально для этих целей на хозяйственном дворе было выделено специальное помещение. В нем установили и утеплили несколько десятков клеток, в которых содержатся животные. Всего в крольчатнике насчитывается около 100 кроликов.

Ухаживает за животными один заключенный.

Как отметили в УФСИН по Омской области, планируется, что реализовывать мясо будут в кафе для осужденных.

Также крольчатину смогут отведать сотрудники исправительного учреждения и сторонние организации.

Отметим, лечебно-исправительное учреждение № 10 находится в Нефтяниках, на улице Энтузиастов. Здесь отбывают срок заключенные, страдающие туберкулезом.

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