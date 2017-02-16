В омской колонии занялись разведением кроликов

В одном из лечебно-исправительных учреждений Омска сейчас живет около 100 кроликов. В будущем мясо животных будут реализовывать для самих осужденных.

Лечебно-исправительное учреждение № 10 принялось разводить кроликов. Специально для этих целей на хозяйственном дворе было выделено специальное помещение. В нем установили и утеплили несколько десятков клеток, в которых содержатся животные. Всего в крольчатнике насчитывается около 100 кроликов.

Ухаживает за животными один заключенный.

Как отметили в УФСИН по Омской области, планируется, что реализовывать мясо будут в кафе для осужденных.

Также крольчатину смогут отведать сотрудники исправительного учреждения и сторонние организации.