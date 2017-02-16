Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
12:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе волонтеры создают карту раздельного сбора отходов

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Инициативная группа волонтеров центра развития «Стиль жизни» в Год экологии решила создать карту раздельного сбора отходов города Уфы. Свой общественный проект они назвали «Чистая Жизнь».

«Мы хотим начать менять мышление людей, чтобы у следующего поколения раздельный сбор мусора стал нормой, а наша планета стала чище», — говорят инициаторы проекта.

Проект предполагает целью организацию целого комплекса мероприятий с тем, чтобы, во-первых, каждый житель Уфы мог прийти на ту или иную площадку и легко сдать макулатуру, пластик, батарейки, другие виды отходов. Во-вторых, чтобы показать людям, что в городе достаточно пунктов, которые готовы принимать вторсырье и отправлять его на переработку. В-третьих, чтобы в Уфе появилась полноценная доступная экологическая карта, которой легко и удобно пользоваться, в которой содержится вся необходимая информация о пунктах приема.

«Мы считаем, что огромный плюс этой карты будет заключаться в том, что каждый житель Уфы может стать волонтером этого проекта и добавлять или исправлять данные на сайте, тем самым постоянно поддерживая актуальную информацию. После проверки модератором данные появятся на сайте, что гарантирует достоверность информации. Это некоммерческий проект, он призван упростить поиск пунктов приема вторсырья и привлечь внимание людей к раздельному сбору. Такая карта уже существует в 37 городах России, но Уфы на ней до сих пор нет. Мы хотим, чтобы наш город стал чище, чтобы общество было более экологически настроенным. И мы готовы внести свой вклад в это благородное дело. Сейчас карта раздельного сбора отходов Уфы находится в активной доработке», — пояснили в инициативной группе социального проекта «Чистая Жизнь».

Справка. Ежегодно в России образуется 70 млн тонн мусора, большая часть этих отходов не подвергается переработке, разлагается, выделяя опасные вещества при горении, отравляя воздух. Сегодня во всем мире применяется современный метод решения этой проблемы — раздельный сбор отходов и их переработка. В некоторых странах уже перерабатывается до 70 процентов отходов, в России — менее пяти процентов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь