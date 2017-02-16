В Уфе волонтеры создают карту раздельного сбора отходов

«Мы хотим начать менять мышление людей, чтобы у следующего поколения раздельный сбор мусора стал нормой, а наша планета стала чище», — говорят инициаторы проекта.

Проект предполагает целью организацию целого комплекса мероприятий с тем, чтобы, во-первых, каждый житель Уфы мог прийти на ту или иную площадку и легко сдать макулатуру, пластик, батарейки, другие виды отходов. Во-вторых, чтобы показать людям, что в городе достаточно пунктов, которые готовы принимать вторсырье и отправлять его на переработку. В-третьих, чтобы в Уфе появилась полноценная доступная экологическая карта, которой легко и удобно пользоваться, в которой содержится вся необходимая информация о пунктах приема.

«Мы считаем, что огромный плюс этой карты будет заключаться в том, что каждый житель Уфы может стать волонтером этого проекта и добавлять или исправлять данные на сайте, тем самым постоянно поддерживая актуальную информацию. После проверки модератором данные появятся на сайте, что гарантирует достоверность информации. Это некоммерческий проект, он призван упростить поиск пунктов приема вторсырья и привлечь внимание людей к раздельному сбору. Такая карта уже существует в 37 городах России, но Уфы на ней до сих пор нет. Мы хотим, чтобы наш город стал чище, чтобы общество было более экологически настроенным. И мы готовы внести свой вклад в это благородное дело. Сейчас карта раздельного сбора отходов Уфы находится в активной доработке», — пояснили в инициативной группе социального проекта «Чистая Жизнь».

Справка. Ежегодно в России образуется 70 млн тонн мусора, большая часть этих отходов не подвергается переработке, разлагается, выделяя опасные вещества при горении, отравляя воздух. Сегодня во всем мире применяется современный метод решения этой проблемы — раздельный сбор отходов и их переработка. В некоторых странах уже перерабатывается до 70 процентов отходов, в России — менее пяти процентов.