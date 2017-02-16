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13:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске может появиться улица для художников

Властями разрабатываются идеи для пешеходной Ленина.

По итогам опроса на сайте мэрии Новосибирска, почти 70% респондентов поддержали идею перекрыть для автомобилей улицу Ленина на летний период. Возможно, площадь сделают в стиле московского Арбата.

«Специалисты говорят, что именно улица Ленина наиболее приспособлена к тому, чтобы сделать её пешеходной— объяснил выбор властей мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — На ней в шаговой доступности есть музеи, кафе, кинотеатр и другие развлечения. Главный вопрос сейчас в том, чем же заполнить её. Мы не хотим, чтобы площадь превратилась во вторую барахолку».

Сейчас озвучен вариант того, чтобы сделать улицу для художников на подобии Арбата в Москве, но будут рассматриваться и другие предложения.

Площадь Ленина на первое время планируется перекрывать только по воскресеньям, когда поток машин снижен. В перспективе её сделают открытой только для пешеходов в праздники и в оба выходных. Схема проезда, скорее всего, будет аналогична автодвижению в день города.

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