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13:36 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральцы на 99% довольны отношением к ним врачей — опрос Минздрава

Минздрав региона подвел итоги анкетирования по качеству медобслуживания за 2016 год.

Минздрав Челябинской области подвел итоги анкетирования по качеству медобслуживания за 2016 год — по большинству показателей оценка респондентами работы учреждений близится к 100%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал первый заместитель министра Виталий Щетинин, при ведомстве создан общественный совет, который занимается независимой оценкой качества медпомощи. На федеральном уровне определены критерии оценки оказания услуг в стационарах и амбулаторных условиях — рассматриваются открытость и доступность, комфортность, время ожидания, доброжелательность и компетентность персонала, удовлетворенность. Оценка дается на основании анкетирования.

«За 2016 год проведено анкетирование в 78 медучреждениях — это 54% от всех организаций, которые участвуют в оказании гарантированной бесплатной медпомощи. Было обработано более 60 тыс. анкет (из них 9 тыс. — в электронной форме). На основании их анализа общественный совет оценил качество медпомощи в стационаре и амбулаторных условиях», — рассказал Щетинин, добавив, что перечень медучреждений для оценивания на 2017 год утверждается.

Так, удовлетворены пребыванием в приемном отделении стационара 97,2% опрошенных южноуральцев. Причинами недовольства остальных стали — состояние гардероба и отсутствие свободных мест ожидания. Отметим, что ожидание в приемном отделении 77% респондентов составило до 30 минут, 17,6% ждали до 45 минут.

Удовлетворенность граждан отношением персонала приемного покоя и врачей стационарных отделений — 99%.

Добавим, что 66% опрошенных в прошлом году было госпитализировано в плановом порядке, при этом поступить в больницу в срок до 15 дней удалось 71,5% граждан, ожидали госпитализации более 30 дней 4% респондентов. Компетентность работников стационаров оценена на 92,4%. Неудовлетворены люди обычно отсутствием разъяснений по состоянию здоровья, реабилитации и лечению. Качество питания в медучреждениях оценивается на 89,7%.

Условиями пребывания в больницах удовлетворены в целом 92,2% опрошенных. При этом 87,6% рекомендовали бы медучреждения Челябинской области для получения стационарного лечения.

«Аналогичный анализ проведен в амбулаторных условиях. 93,6% записались к врачу при первичном обращении. Практически 86% опрошенных знают своего участкового, при этом возросла удовлетворенность в отношении их компетентности — до 96%. Также 98% граждан отмечают своевременное выполнение диагностических исследований, 82% ожидали менее семи дней, более двух недель — 4%. Условиями пребывания удовлетворены 86% опрошенных, недовольные отмечают отсутствие питьевой воды, свободных мест. Доброжелательность и компетентность медиков амбулаторных подразделений на уровне 95,9%», — добавил первый замминистра.

Почти 94% участников анкетирования рекомендовали бы южноуральские медучреждения для получения амбулаторной медпомощи.

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