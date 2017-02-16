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13:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Определены лауреаты Республиканской премии имени М. Джалиля

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Определены лауреаты Республиканской премии имени М. Джалиля.

Победителями премии стали поэт Рамис Айметов, актеры Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина Артем Пискунов и Резеда Саляхова и общественный деятель, народный артист РТ Марат Шарипов. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Премия имени Мусы Джалиля — основная республиканская премия по поддержке одаренной и талантливой молодежи.

В шорт-лист премии в этом году вошли 11 претендентов из 59, подавших конкурсные заявки.

Сумма поощрения лауреатов премии составляет 200 тыс. рублей.

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