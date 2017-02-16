Определены лауреаты Республиканской премии имени М. Джалиля
(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Определены лауреаты Республиканской премии имени М. Джалиля.
(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Определены лауреаты Республиканской премии имени М. Джалиля.
Победителями премии стали поэт Рамис Айметов, актеры Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина Артем Пискунов и Резеда Саляхова и общественный деятель, народный артист РТ Марат Шарипов. Об этом сообщает
Премия имени Мусы Джалиля — основная республиканская премия по поддержке одаренной и талантливой молодежи.
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Сумма поощрения лауреатов премии составляет 200 тыс. рублей.