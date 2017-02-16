Определены лауреаты Республиканской премии имени М. Джалиля

Победителями премии стали поэт Рамис Айметов, актеры Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина Артем Пискунов и Резеда Саляхова и общественный деятель, народный артист РТ Марат Шарипов. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Премия имени Мусы Джалиля — основная республиканская премия по поддержке одаренной и талантливой молодежи.

В шорт-лист премии в этом году вошли 11 претендентов из 59, подавших конкурсные заявки.

Сумма поощрения лауреатов премии составляет 200 тыс. рублей.