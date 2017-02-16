Украинцы предлагают крымским пограничникам взятки «на всякий случай»

Так, в пункте пропуска «Джанкой» гражданин Украины вложил в паспорт 500 рублей и передал его сотруднику погрануправления. Что интересно, паспорт украинца был в полном порядке. Когда пограничник спросил гражданина, что делает купюра в документе, последний внятного ответа дать не смог.

Подобный случай произошел и на территории пункта пропуска «Армянск». Правда, в данном случае гражданин не поскупился и сунул в паспорт купюру в 5000 рублей. И опять зря — предъявленный паспорт был в полном порядке.

В обоих случаях граждане, попытавшиеся подкупить контролеров погрануправления ФСБ России по РК и Севастополю, были предупреждены о последствиях попытки подкупа силовиков и от своих намерений отказались.