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14:00 (мск), источник: РИА Крым

Украинцы предлагают крымским пограничникам взятки «на всякий случай»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). С начала 2017 года сотрудниками крымского погрануправления было пресечено несколько попыток предъявления документов с вложенными в них деньгами. При этом, довольно часто граждане, пересекающие границу, делают это «на всякий случай».

Источник: РИА "Новости"

Так, в пункте пропуска «Джанкой» гражданин Украины вложил в паспорт 500 рублей и передал его сотруднику погрануправления. Что интересно, паспорт украинца был в полном порядке. Когда пограничник спросил гражданина, что делает купюра в документе, последний внятного ответа дать не смог.

Подобный случай произошел и на территории пункта пропуска «Армянск». Правда, в данном случае гражданин не поскупился и сунул в паспорт купюру в 5000 рублей. И опять зря — предъявленный паспорт был в полном порядке.

В обоих случаях граждане, попытавшиеся подкупить контролеров погрануправления ФСБ России по РК и Севастополю, были предупреждены о последствиях попытки подкупа силовиков и от своих намерений отказались.

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