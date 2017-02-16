В Воронеже на ночь перекроют часть улицы Ломоносова
В ночь на пятницу, 17 февраля, в Воронеже перекроют часть улицы Ломоносова. Проехать нельзя будет по участку от дома № 96 до улицы Дарвина.
В ночь на пятницу, 17 февраля, в Воронеже перекроют часть улицы Ломоносова. Проехать нельзя будет по участку от дома № 96 до улицы Дарвина.
Ограничение будет действовать с 00:00 до 5:30. В мэрии поясняют, что в это время там компания будет устанавливать опоры двойного назначения.
Автомобилистам придется делать небольшой крюк для объезда перекрытого участка.