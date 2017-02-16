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13:48 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на ночь перекроют часть улицы Ломоносова

В ночь на пятницу, 17 февраля, в Воронеже перекроют часть улицы Ломоносова. Проехать нельзя будет по участку от дома № 96 до улицы Дарвина.

Ограничение будет действовать с 00:00 до 5:30. В мэрии поясняют, что в это время там компания будет устанавливать опоры двойного назначения.

Автомобилистам придется делать небольшой крюк для объезда перекрытого участка.

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