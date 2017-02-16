Китайские дипломаты спели «Уральскую рябинушку» в честь 92-летия автора песни Родыгина
По словам заместителя генконсула КНР в Екатеринбурге, песни Евгения Родыгина известны в КНР с середины прошлого века.
По словам заместителя генконсула КНР в Екатеринбурге, песни Евгения Родыгина известны в КНР с середины прошлого века.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального консула КНР в Екатеринбурге Ху Бинь и сотрудники дипломатической миссии спели песню «Уральская рябинушка» вместе с ее автором Евгением Родыгиным, сообщил журналистам заместитель генконсула.
«Песни Евгения Родыгина известны в КНР с середины прошлого века. Мои родители рассказывали, что слушали их еще в детстве. “Уральскую рябинушку” перевели на китайский, и она стала символом дружбы между нашими народами. Поэтому мы решили сегодня поздравить Евгения Павловича с 92-летием и спеть его песню, которую больше всего любят в нашей стране», — сказал господин Ху Бинь.
Консул по
Евгений Родыгин поблагодарил поклонников за внимание. «Автору всегда очень приятно, когда его песни помнят. Но когда их не забывают в другой стране — это вызывает чувство восторга», — сказал композитор.
Евгений Родыгин — уральский композитор, автор многих популярных песен, народный артист России. Фронтовик, награжден медалью «За отвагу». После Великой Отечественной войны окончил Уральскую государственную консерваторию. Наиболее известные песни: «Белым снегом», «Мой лен», «Куда бежишь, тропинка милая», «Свердловский вальс».