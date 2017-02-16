Рейс из Екатеринбурга в Ростов задерживается почти на 19 часов

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Вылет был назначен на 14.15 16 февраля, но перенесен на 09:00 17 февраля. Лайнер должен прилететь из Норильска, где сейчас нелетная погода из-за сильного ветра.