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13:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Рейс из Екатеринбурга в Ростов задерживается почти на 19 часов

Рейс «Екатеринбург — Ростов» авиакомпании «Nordstar» задерживается на 19 часов по причине позднего прибытия воздушного судна.

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Вылет был назначен на 14.15 16 февраля, но перенесен на 09:00 17 февраля. Лайнер должен прилететь из Норильска, где сейчас нелетная погода из-за сильного ветра.

Отметим, что рейс из Екатеринбурга в Норильск также перенесен на следующий день. Согласно данным онлайн-табло, с 01.35 он назначен на 16.45.

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