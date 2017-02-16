В Челябинской области ночью 17 февраля в низинах ожидаются 30-градусные морозы

Предстоящей ночью в Челябинской области в низинах ожидаются 30-градусные морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как следует из прогноза, в ночь на 17 февраля в регионе будет минус 18−23, в низинах — 25−30 градусов. Утром в пятницу местами возможны туманы, а также слабая изморозь, днем — минус 6−10, в пониженных частях рельефа — до 15 градусов, ветер северо-западный с переходом на юго-западный от двух до семи метров в секунду, порывы — до 12-ти.

По предварительным данным, в ночь на субботу будет минус 21−26, днем 18 февраля — 5−10 ниже нуля, на юге — до 13 градусов. В воскресенье в Челябинской области прогнозируются сильные снегопады, метели, утром на дорогах гололедица, ночью — минус 14−19, днем — 2−7 на фоне юго-западного, западного ветра с порывами до 15 м/с.

В Челябинске этой ночью будет 20−22, завтра днем — 7−9 градусов со знаком «минус».