Уфимка пожаловалась на невозврат денег в троллейбусе и грубость со стороны кондуктора

«Я все-таки села в 13 маршрут (троллейбус номер 13К, номер 1012, троллейбусное депо № 1). Не проехав и половину остановки троллейбус встал, так как проезд перегородили попавшие в ДТП машины. Подождав минут 15 и успев замерзнуть, я обратилась к кондуктору, которая сразу же пересела к водителю», — поделилась горожанка.

Пенсионерка предъявила билет, надеясь, что ей вернут стоимость неоказанной услуги, на что услышала, с ее слов, обвинения и оскорбления.

«В два голоса мне сказали: “Идите и жалуйтесь, все равно вы ничего не добьетесь. Вы проехали остановку, мы ничего вам не должны!”. При этом они посмеивались, а в голосе звучала издевка», — сказала уфимка.

В итоге женщина доехала до своей остановки на «ГАЗели».

«Мне весь проезд обошелся в 45 рублей, а я пенсионерка, и еще столько унижений», — добавила она.

По словам заместителя гендиректора МУЭТ по эксплуатации Радика Зарипова, в каждом подвижном составе вывешено утвержденное положение, где расписан порядок возврата стоимости услуг по перевозке, оказанных не в полном размере. Пассажир в произвольной форме пишет заявление на имя гендиректора МУЭТ о возврате стоимости проезда. Возмещение суммы происходит на лицевой счет пассажира в течение 10 календарных дней со дня подачи письменного заявления.

«Бывает, что мы эти деньги и домой привозим. Последний раз я сам ездил 6 января в поселок Максимовка. Мужчина ехал на троллейбусе. Произошло ДТП. Он написал заявление и оставил его на Гастелло в пункте пополнения со своим билетом. Пришлось мне проехать к нему и передать 18 рублей», — рассказал замгендиректора МУЭТ.

Заявление можно оставить в любом депо или пункте пополнения транспортных карт.

«В случае прекращения поездки в предоставленном троллейбусе или трамвае в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами, пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом троллейбусе или трамвае, указанном перевозчиком», — гласит еще одно правило документа.

При этом пересадка пассажиров в другой электротранспорт организуется кондуктором или водителем того троллейбуса или трамвая, где были приобретены билеты.

«Почему кондуктор не имеет право возвратить деньги? Потому что у нас на сегодняшний день все пассажиры и билеты пробиваются через транспортные терминалы. Если кассир вернет пассажиру стоимость проезда, то в конце рабочей смены у работницы будет недостача и ей придется вкладывать уже свои деньги», — отметил Радик Зарипов.

В МУЭТ также подтвердили, что 15 февраля в районе остановки «ТРК «Иремель» в сторону остановки «Юридический институт» произошло столкновение автомобилей «Шкода» и «Опель» в период с 15.36 до 16.57.