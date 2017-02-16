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13:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Тернополе женщина нашла окурок в булочке с вишнями

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе женщина в булочке с вишнями обнаружила окурок.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Дорогие тернопольчане!!! Будьте очень внимательны с тем, что вы едите. Сегодня решила попить булочку с чаем. Булка была с вишнями. Мало того, что начинки было не очень много, так еще и был какой-то очень неприятный вкус. Когда я посмотрела, что это такое, то не поверите,

«Дорогие тернопольчане!!! На моем месте могла быть какая-то ребенок или к примеру беременная женщина, не посмотрела бы и съела это. Поэтому, обращаться к тем, кто когда-либо захочет полакомиться таким «вкусности». Внимательно смотрите, что вы едите, а чтобы перечислить бросаю этикетку, чтобы никто точно больше не купил такой булки с «сюрпризом», — цитирует ресурс 0352.ua жительницу Тернополя. Окурок, найденный в пирожке с вишнямиЭтикетка от пирожка с вишнями, в котором найден окурорк.

Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что цены на продукты питания «бьют все рекорды», в январе значительно подорожали овощи. По его словам, к соответствующим выводам пришли эксперты Ассоциации, проанализировав цены за январь 2017 года на основе данных Госслужбы статистики страны.

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