В Тернополе женщина нашла окурок в булочке с вишнями
КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе женщина в булочке с вишнями обнаружила окурок.
КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе женщина в булочке с вишнями обнаружила окурок.
«Дорогие тернопольчане!!! Будьте очень внимательны с тем, что вы едите. Сегодня решила попить булочку с чаем. Булка была с вишнями. Мало того, что начинки было не очень много, так еще и был
«Дорогие тернопольчане!!! На моем месте могла быть
Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что цены на продукты питания «бьют все рекорды», в январе значительно подорожали овощи. По его словам, к соответствующим выводам пришли эксперты Ассоциации, проанализировав цены за январь 2017 года на основе данных Госслужбы статистики страны.