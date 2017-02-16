«Гэндальф» совершил тур в Новую Зеландию

Путешественник просил прохожих примерить костюм мага и фотографировал их на фоне красивых мест. Снимки Суас публиковал в своем инстаграме под тегом #GandalftheGuide.
Вдохновением для нового проекта послужили мысли о Новой Зеландии, что приходит на ум, когда вы говорите об этой стране? 1) пейзажи и 2) «Властелин колец». Я заручился поддержкой Гэндальфа и отправился в путь.
В интервью сайту Mashable Акил Суас рассказал, что в общей сложности преодолел 15 тысяч километров. Теперь он называет решение отправиться в Новую Зеландию одним из лучших в своей жизни.
Я встречал людей и спрашивал их, не хотят ли они примерить костюм мага. Они с удовольствием отвечали: «Да, кто же не хочет побыть Гэндальфом?»
Фотограф не собирается останавливаться на достигнутом: так, в будущем он собирается посетить Исландию, не исключено, что компанию в поездке ему также составит «Гэндальф».
Я не вижу никаких причин, почему Гэндальф не может покинуть берега Средиземья и отправиться со мной в следующее путешествие.